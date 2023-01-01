Сайрус Паттинсон vs. Крис Дженкинс (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сайрус Паттинсон меньше чем за два года профессиональной карьеры успел громко заявить о себе, оформив три нокаута в пяти боях, но соперников уровня опытного Криса Дженкинса у него еще не было. Британцы схлестнутся за пояс WBA International.



