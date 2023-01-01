2023, Cyrus Pattinson vs. Chris Jenkins
Спортивный47 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сайрус Паттинсон vs. Крис Дженкинс (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Сайрус Паттинсон меньше чем за два года профессиональной карьеры успел громко заявить о себе, оформив три нокаута в пяти боях, но соперников уровня опытного Криса Дженкинса у него еще не было. Британцы схлестнутся за пояс WBA International.
Сайрус Паттинсон vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.