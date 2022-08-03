Санта на продажу (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.72010, Rare Exports
Ужасы, Приключения79 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЯХРежиссёр
Ялмари
Хеландер
- ОТАктёр
Онни
Томмила
- ЙТАктёр
Йорма
Томмила
- ТКАктёр
Томми
Корпела
- РДАктёр
Рауно
Джавонен
- ПКАктёр
Пер
Кристиан Эллефсен
- ИЯАктёр
Илмари
Ярвенпаа
- ПЯАктёр
Пеэтер
Якоби
- ДХАктёр
Джонатан
Хатчингс
- РСАктёр
Ристо
Сэлми
- ДСАктёр
Дженс
Сивертсен
- СПСценарист
Сами
Парккинен
- ЯХСценарист
Ялмари
Хеландер
- АБПродюсер
Агнес
Б.
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мостренко
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ССХудожница
Сайя
Сиккинен
- КТМонтажёр
Киммо
Таавила
- МООператор
Мика
Орасмаа