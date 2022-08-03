Санта на продажу
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Санта на продажу

Санта на продажу (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.72010, Rare Exports
Ужасы, Приключения79 мин18+

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О фильме

Далеко в заснеженных горах Лапландии, в ущелье на глубине 486 метров обнаружили находку, надежно укрытую от всех. Теперь пришло время открыть ее миру.

Страна
Швеция, Норвегия, Франция, Финляндия
Жанр
Ужасы, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Санта на продажу»