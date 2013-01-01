Санкт-Петербургская Академия Художеств (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Визит в Академию трех знатнейших искусств в Санкт-Петербурге. Документальный фильм-экскурсия по институту, где обучились великие российские художники.



Культурная столица не зря получила такое название. В городе на Неве творили, искали свой путь в искусстве художники, которые потом прославились на весь мир: Суриков и Бенуа, Куинджи и Клодт, и многие другие. Неслучайно именно в Санкт-Петербурге была открыта Академия художеств. Она поменяла свое имя, став Санкт-Петербургским академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина, но, как и раньше, в ее стенах царит атмосфера вдохновения и молодые художники приходят туда, чтобы обучится мастерству трех искусств. Команда фильма отправляется на лекции Академии художеств, с трепетом осматривает редкую коллекцию, собранную в музее при Академии, и пытается разобраться в методе обучения, благодаря которому столько российских талантов до сих пор так ценятся в мире.



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