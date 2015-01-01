Сан-Франциско 2.0 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Документальный фильм режиссера Александры Пелоси о современной цифровой золотой лихорадке и о том, какие изменения она теперь вносит в жизнь обычных жителей Сан-Франциско. С массовым приходом высокотехнологичных компаний там резко выросли цены на недвижимость, и теперь бывшая столица хиппи движения неумолимо превращается в город с ощутимым разделением на обеспеченных и необеспеченных.

