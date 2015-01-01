Сан-Франциско 2.0 (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.32015, San Francisco 2.0
Документальный39 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Документальный фильм режиссера Александры Пелоси о современной цифровой золотой лихорадке и о том, какие изменения она теперь вносит в жизнь обычных жителей Сан-Франциско. С массовым приходом высокотехнологичных компаний там резко выросли цены на недвижимость, и теперь бывшая столица хиппи движения неумолимо превращается в город с ощутимым разделением на обеспеченных и необеспеченных.
Смотрите фильм «Сан-Франциско 2.0» в подписке Amediateka на Wink.
Сан-Франциско 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb