Самый страшный (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мультфильм для взрослых, 8 мин, 18+

О фильме

Мультфильм «Самый страшный» — короткая притча об одиночестве и неожиданной дружбе двух непохожих существ.

В африканской саванне появляется новый житель — могучий и грозный буйвол, который пугает остальных зверей одним своим видом. И только крошечная птичка не боится сурового гиганта, Поначалу буйвол отвергает эту дружбу, но в конечном итоге именно она становится тем, что навсегда изменит его.

«Самый страшный» — мультфильм, который без слов рассказывает об очень важных и понятных любому человеку вещах, Если вы любите современную мультипликацию, не пропустите эту работу режиссера Павла Никифорова.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм для взрослых
Время
8 мин / 00:08

