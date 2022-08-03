Самый страшный (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мультфильм «Самый страшный» — короткая притча об одиночестве и неожиданной дружбе двух непохожих существ.



В африканской саванне появляется новый житель — могучий и грозный буйвол, который пугает остальных зверей одним своим видом. И только крошечная птичка не боится сурового гиганта, Поначалу буйвол отвергает эту дружбу, но в конечном итоге именно она становится тем, что навсегда изменит его.



«Самый страшный» — мультфильм, который без слов рассказывает об очень важных и понятных любому человеку вещах, Если вы любите современную мультипликацию, не пропустите эту работу режиссера Павла Никифорова.

