Самурайский марафон
Wink
Фильмы
Самурайский марафон
8.02019, Samurai marason
Драма101 мин18+

Самурайский марафон (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Феодальное княжество Аннака, 1855 год. История опервом самурайском марафоне, организованном впериод Эдо, иоб ошибочном донесении молодого синоби, которое навлекло гнев сёгуна напреданных самураев. Импредстоит пробежать многокилометровый изнурительный марафон, сталкиваясь сневероятными трудностями, чтобы получить обещанную награду.

Страна
Япония, Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb