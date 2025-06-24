Салют, друзья! (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Салют, друзья» — ранний анимационный фильм студии «Дисней», вышедший в годы Второй мировой войны. Это короткая, но яркая приключенческая анимация, смотреть которую можно на Wink.
Фильм состоит из четырех сегментов, каждый из которых показывает разные места и культурные особенности региона: от озера Титикака до карнавала в Рио-де-Жанейро. В двух частях главную роль играет Дональд Дак, в одной — Гуфи, а также появляется новый диснеевский персонаж Жозе Кариока, который позже станет постоянным спутником Дака.
«Салют, друзья» остается важной страницей истории Disney как фильм, объединяющий приключения, музыку и культурный обмен, а также давший старт дальнейшим латиноамериканским проектам студии. Смотреть мультфильм «Салют, друзья» (1942) онлайн можно на Wink.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
