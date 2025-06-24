Салют, друзья! (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно

Салют, друзья!
8.5, Saludos Amigos
Мультфильм, Фэнтези, 42 мин, 0+

Салют, друзья! (фильм, 1942)

О фильме

«Салют, друзья» — ранний анимационный фильм студии «Дисней», вышедший в годы Второй мировой войны. Это короткая, но яркая приключенческая анимация.

Фильм состоит из четырех сегментов, каждый из которых показывает разные места и культурные особенности региона: от озера Титикака до карнавала в Рио-де-Жанейро. В двух частях главную роль играет Дональд Дак, в одной — Гуфи, а также появляется новый диснеевский персонаж Жозе Кариока, который позже станет постоянным спутником Дака.

«Салют, друзья» остается важной страницей истории Disney как фильм, объединяющий приключения, музыку и культурный обмен, а также давший старт дальнейшим латиноамериканским проектам студии.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

