Сахарная любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Сахарная любовь»

Режиссёры

Лаура Лукетти

Laura Luchetti
Режиссёр

Актёры

Пьерфранческо Фавино

Pierfrancesco Favino
АктёрMarcello
Анна Ферцетти

Anna Ferzetti
АктрисаGemma
Клаудиа Потенца

Claudia Potenza
АктрисаBride
Андреа Боска

Andrea Bosca
АктёрGroom
Фабио Канино

Fabio Canino
Актёр
Элеонора Руссо

Eleonora Russo
Актриса
Фабриция Сакки

Fabrizia Sacchi
АктрисаHousekeeper

Сценаристы

Лаура Лукетти

Laura Luchetti
Сценарист

Продюсеры

Лаура Лукетти

Laura Luchetti
Продюсер

Композиторы

Франческо Черази

Francesco Cerasi
Композитор