Сахара (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Северная Африка, июнь 1942 года. После сражений с армией генерала Роммеля, от танкового батальона, в котором воюет сержант американской армии Джо Ганн, остается только одна машина. Подобрав по пути несколько солдат Союзнической армии, Ганн направляет свой танк в жгучие сахарские пески в надежде отыскать воду.



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