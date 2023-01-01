Сахара
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Сахара

Сахара (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Sahara
Боевики, Военные101 мин12+

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Сюжет

Северная Африка, июнь 1942 года. После сражений с армией генерала Роммеля, от танкового батальона, в котором воюет сержант американской армии Джо Ганн, остается только одна машина. Подобрав по пути несколько солдат Союзнической армии, Ганн направляет свой танк в жгучие сахарские пески в надежде отыскать воду.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сахара»

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