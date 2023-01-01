Сахара (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Sahara
Боевики, Военные101 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Северная Африка, июнь 1942 года. После сражений с армией генерала Роммеля, от танкового батальона, в котором воюет сержант американской армии Джо Ганн, остается только одна машина. Подобрав по пути несколько солдат Союзнической армии, Ганн направляет свой танк в жгучие сахарские пески в надежде отыскать воду.
Сахара смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БТРежиссёр
Брайан
Тренчард-Смит
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- АДАктёр
Алан
Дэвид Ли
- СУАктёр
Саймон
Уэстауэй
- МЛАктёр
Марк
Ли
- ММАктёр
Майкл
Масси
- Актёр
Роберт
Уиздом
- ДЭАктёр
Джером
Элерс
- АДАктёр
Анджело
Д’Анджело
- ПЭАктёр
Пол
Эмпсон
- УААктёр
Уильям
Апджон
- ФМСценарист
Филип
Макдональд
- ДШПродюсер
Дэррил
Шин
- БКПродюсер
Барни
Коэн
- ДМПродюсер
Джеффри
М. Хэйес
- ГНПродюсер
Глэдис
Недерландер
- РГХудожник
Рэнди
Гарделл
- АЛМонтажёр
Алан
Лейк
- ПСМонтажёр
Патрик
Стюарт
- ГМКомпозитор
Гарри
Макдональд
- ЛСКомпозитор
Лори
Стоун