Сафари
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Сафари

Сафари (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.72016, Safari
Документальный87 мин18+

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О фильме

Страшное в своей жестокости документальное изобличение охотников-туристов, убивающих ради «спортивного интереса». Цивилизованные европейцы целыми семьями приезжают в Африку, чтобы пострелять в красивейших животных, сфотографироваться рядом с их трупами, а после их разделывания украсить добытыми трофеями свои интерьеры.

Страна
Дания, Германия, Франция, Австрия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb