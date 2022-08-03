Страшное в своей жестокости документальное изобличение охотников-туристов, убивающих ради «спортивного интереса». Цивилизованные европейцы целыми семьями приезжают в Африку, чтобы пострелять в красивейших животных, сфотографироваться рядом с их трупами, а после их разделывания украсить добытыми трофеями свои интерьеры.

