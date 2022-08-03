Сафари (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.72016, Safari
Документальный87 мин18+
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О фильме
Страшное в своей жестокости документальное изобличение охотников-туристов, убивающих ради «спортивного интереса». Цивилизованные европейцы целыми семьями приезжают в Африку, чтобы пострелять в красивейших животных, сфотографироваться рядом с их трупами, а после их разделывания украсить добытыми трофеями свои интерьеры.
СтранаДания, Германия, Франция, Австрия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb