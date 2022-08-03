Саботаж
Wink
Фильмы
Саботаж

Саботаж (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.51996, Sabotage
Боевик, Драма95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бывший морской пехотинец Майк Бишоп участвует в провальной операции по спасению заложников. Получив 7 ранений от руки профессионального убийцы, Бишоп чудом остается жив... Несколько лет спустя семья, в которой Бишоп работает телохранителем, становится жертвой того же убийцы. Объединившись со спецагентом ФБР, Бишоп вступает в смертельную схватку с суперкиллером, и ничьей в этой борьбе быть не может...

Страна
Канада
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb