Саботаж (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.51996, Sabotage
Боевик, Драма95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Бывший морской пехотинец Майк Бишоп участвует в провальной операции по спасению заложников. Получив 7 ранений от руки профессионального убийцы, Бишоп чудом остается жив... Несколько лет спустя семья, в которой Бишоп работает телохранителем, становится жертвой того же убийцы. Объединившись со спецагентом ФБР, Бишоп вступает в смертельную схватку с суперкиллером, и ничьей в этой борьбе быть не может...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb