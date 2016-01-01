С вещами на вылет! (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.02016, Débarquement immédiat!
Комедии87 мин18+
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Сюжет
Несгибаемый коп Хосе Фернандес получает задание экстрадировать в Кабул обычного человека по имени Аким, которого по ошибке приняли за террориста. Аким никогда прежде не был ни в каком Кабуле, но для Хосе это не имеет никакого значения. Задание должно быть выполнено...
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb