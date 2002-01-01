С меня хватит (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь официантки Слим коренным образом меняется, когда она встречает богатого незнакомца Митча. Они влюбляются, женятся, покупают красивый домик и у них рождается дочка. Но восхитительной счастливой новой жизни Слим тоже приходит конец.

Ее муж далеко не совершенство, и Слим узнает о его изменах. Оскорбленная поведением мужа, Слим пытается убежать от него, а ожесточившийся Митч теперь представляет смертельную угрозу ей и ее пятилетней дочери. Скрываясь от мужа, Слим решает принять серьезные меры. Она прячет дочь, а сама меняется морально и физически, намереваясь показать Митчу, что с нее довольно…



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