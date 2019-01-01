С днем рождения
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С днем рождения

С днем рождения (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.52019, Fête de famille
Драмы, Комедии96 мин18+

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Сюжет

Катрин Денев в драмеди о семейном празднике, испорченном внезапной гостьей. Андреа встречает очередной день рождения в окружении своей семьи. Среди гостей — ее дорогие сыновья и внуки, а также их вторые половинки. Андреа делает на всех праздничную пиццу, дети репетируют поздравительную пьесу, а из неприятного — лишь небольшой дождь и раздражающий снобизм одного из детей. Но семейную идиллию нарушает Клэр, неожиданно явившаяся на торжество прямиком из США. С матерью она не виделась уже три года, и ее взвинченное эмоциональное состояние не сулит для собравшихся ничего хорошего. онлайн

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb