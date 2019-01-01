С днем рождения (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.52019, Fête de famille
Драмы, Комедии96 мин18+
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Сюжет
Катрин Денев в драмеди о семейном празднике, испорченном внезапной гостьей. Андреа встречает очередной день рождения в окружении своей семьи. Среди гостей — ее дорогие сыновья и внуки, а также их вторые половинки. Андреа делает на всех праздничную пиццу, дети репетируют поздравительную пьес�у, а из неприятного — лишь небольшой дождь и раздражающий снобизм одного из детей. Но семейную идиллию нарушает Клэр, неожиданно явившаяся на торжество прямиком из США. С матерью она не виделась уже три года, и ее взвинченное эмоциональное состояние не сулит для собравшихся ничего хорошего. онлайн
С днем рождения смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СКРежиссёр
Седрик
Кан
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ЭБАктриса
Эмманюэль
Берко
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- СКАктёр
Седрик
Кан
- ЛБАктриса
Луана
Байрами
- ЛКАктриса
Летиция
Коломбани
- АААктёр
Алан
Артюр
- СДСценарист
Самюэль
Ду
- СКСценарист
Седрик
Кан
- ОКПродюсер
Од
Катлен
- СДПродюсер
Сильви
Дантон
- ААПродюсер
Алехандро
Аренас
- АКХудожница
Алис
Камбурнак
- ЯДМонтажёр
Ян
Деде
- ИКОператор
Ив
Кап