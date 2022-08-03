Рыбка по имени Ванда (фильм, 1988) смотреть онлайн

Лондон. Четверка преступников совершила ограбление ювелирного магазина. Один из грабителей, Джордж Томасон, был пойман и посажен за решетку. Остальной троице - хитроумной Ванде, Кену и Отто - удалось остаться на свободе. И все бы хорошо, вот только о месте, куда были спрятаны драгоценности, знает захваченный Джорж...

