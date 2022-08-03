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Рыбка по имени Ванда

Рыбка по имени Ванда (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, A Fish Called Wanda
Комедия, Криминал103 мин18+

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О фильме

Лондон. Четверка преступников совершила ограбление ювелирного магазина. Один из грабителей, Джордж Томасон, был пойман и посажен за решетку. Остальной троице - хитроумной Ванде, Кену и Отто - удалось остаться на свободе. И все бы хорошо, вот только о месте, куда были спрятаны драгоценности, знает захваченный Джорж...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыбка по имени Ванда»