Рыбка по имени Ванда (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, A Fish Called Wanda
Комедия, Криминал103 мин18+
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О фильме
Лондон. Четверка преступников совершила ограбление ювелирного магазина. Один из грабителей, Джордж Томасон, был пойман и посажен за решетку. Остальной троице - хитроумной Ванде, Кену и Отто - удалось остаться на свободе. И все бы хорошо, вот только о месте, куда были спрятаны драгоценности, знает захваченный Джорж...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЧКРежиссёр
Чарльз
Крайтон
- ДКРежиссёр
Джон
Клиз
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- МПАктёр
Майкл
Пэйлин
- МААктриса
Мария
Аиткен
- ТДАктёр
Том
Джорджсон
- ПХАктриса
Патриция
Хейс
- ДПАктёр
Джеффри
Палмер
- СКАктриса
Синтия
Клиз
- МЭАктёр
Марк
Элвис
- ДКСценарист
Джон
Клиз
- ЧКСценарист
Чарльз
Крайтон
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- СЭПродюсер
Стив
Эбботт
- ДКПродюсер
Джон
Клиз
- ДКПродюсер
Джон
Комфорт
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- АХОператор
Алан
Хьюм
- ДДКомпозитор
Джон
Дю През