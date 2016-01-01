Русский глянец: история успеха (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Фильм посвящён 20-летию российского издания популярного глянцевого журнала ELLE. В основе документального фильма лежит история возникновения, а также закулисная жизнь журнала. Зрители узнают, как создается номер, что происходит на фотосессиях, как подбираются образы, что такое модные тенденции и многое другое…



