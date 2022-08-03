Русская невеста (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Русская невеста
7.42019, The Russian Bride
Триллер, Ужасы97 мин18+

О фильме

Сбежав от бывшего мужа-алкоголика, Нина с 11-летней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, чтобы выйти замуж за обеспеченного пенсионера Карла Фредерика, бывшего пластического хирурга. Прибыв в его роскошный особняк в отдалении от города, мать и дочь попадают под очарование будущего мужа и отчима. Но вскоре раскрываются трагические тайны прошлого Карла, и Нина начинает чувствовать тревогу.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русская невеста»