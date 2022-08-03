Русская невеста (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сбежав от бывшего мужа-алкоголика, Нина с 11-летней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, чтобы выйти замуж за обеспеченного пенсионера Карла Фредерика, бывшего пластического хирурга. Прибыв в его роскошный особняк в отдалении от города, мать и дочь попадают под очарование будущего мужа и отчима. Но вскоре раскрываются трагические тайны прошлого Карла, и Нина начинает чувствовать тревогу.

