Русская невеста (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.42019, The Russian Bride
Триллер, Ужасы97 мин18+
О фильме
Сбежав от бывшего мужа-алкоголика, Нина с 11-летней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, чтобы выйти замуж за обеспеченного пенсионера Карла Фредерика, бывшего пластического хирурга. Прибыв в его роскошный особняк в отдалении от города, мать и дочь попадают под очарование будущего мужа и отчима. Но вскоре раскрываются трагические тайны прошлого Карла, и Нина начинает чувствовать тревогу.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КБАктёр
Корбин
Бернсен
- ООАктриса
Оксана
Орлан
- КПАктриса
Кристина
Пименова
- ЛГАктриса
Лиза
Гудман
- МРАктёр
Майкл
Роберт Брэндон
- ЭКАктриса
Элисон
Корман
- ЕСАктёр
Ефим
Сомен
- ГОАктёр
Грегори
О’Галлахер
- КДАктёр
Кинэн
Джонстон
- ДПАктёр
Джон
Пол Брандт
- ФДПродюсер
Филип
Дэй
- ДМПродюсер
Джефф
Миллер
- ООПродюсер
Оксана
Орлан
- КТПродюсер
Кимберли
Т. Залкауски
- РКХудожник
Рэй
Кертис
- МТХудожница
Мелоди
Теодоро-Кертис
- ТРХудожник
Тамара
Робертсон
- ДООператор
Джим
Орр
- СБКомпозитор
Сизар
Бенито