Wink
Ртуть (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Mercury Man
Фантастика, Боевик105 мин18+

О фильме

Древний тибетский амулет превращает обычного пожарного из Бангкока в супергероя. Его тело становится подобно мощному источнику высокой температуры, у него появляется способность молниеносно передвигаться и очень далеко прыгать. Для супергероя очень скоро найдется сверхзадача — спасти США от афганских террористов, замышляющих разрушить страну. К тому же супермен должен одолеть Арену, которой подвластна сила холода и льда.

Страна
Таиланд
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb