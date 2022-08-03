Ртуть (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Mercury Man
Фантастика, Боевик105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Древний тибетский амулет превращает обычного пожарного из Бангкока в супергероя. Его тело становится подобно мощному источнику высокой температуры, у него появляется способность молниеносно передвигаться и очень далеко прыгать. Для супергероя очень скоро найдется сверхзадача — спасти США от афганских террористов, замышляющих разрушить страну. К тому же супермен должен одолеть Арену, которой подвластна сила холода и льда.
