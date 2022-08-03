Рождество в шоколаде (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.32020, Chocolate Covered Christmas
Драма, Мелодрама81 мин18+
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О фильме
Сэди возвращается домой на Рождество. Мало того, что ее бросил парень, так еще и родители продали семейный бизнес – магазинчик авторского шоколада. Девушка совсем не горит желанием обучать нового владельца искусству шоколатье. Кто же знал, что он окажется таким красивым, обаятельным, с великолепным чувством юмора, еще и холостым.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb