Сэди возвращается домой на Рождество. Мало того, что ее бросил парень, так еще и родители продали семейный бизнес – магазинчик авторского шоколада. Девушка совсем не горит желанием обучать нового владельца искусству шоколатье. Кто же знал, что он окажется таким красивым, обаятельным, с великолепным чувством юмора, еще и холостым.

