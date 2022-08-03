Рождество в Беверли-Хиллз (фильм, 2015) смотреть онлайн

Анджелина — избалованный подросток из богемного района Беверли Хиллз. Она уверена, что мир вертится вокруг неe, и все — от одноклассников до членов семьи — ей обязаны. Но одно невероятное событие, которое происходит с еe близкими в канун Рождества, самого главного семейного праздника, заставляет еe пересмотреть свои жизненные приоритеты и из испорченной богачки превратиться в чуткую девушку.

