Wink
Фильмы
Рождественское путешествие

Рождественское путешествие (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.02015, A Christmas Detour
Мелодрама, Комедия81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В соседних креслах самолета оказываются прожженный циник и взбалмошная колумнистка. Их ждет немало приключений: лайнер совершает вынужденную посадку в Буффало из-за метели.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb