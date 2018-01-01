Wink
Детям
Рожденный в песках
Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный в песках»

Режиссёры

Саймон Уинсер

Simon Wincer
Режиссёр

Актёры

Ричард Романус

Richard Romanus
АктёрBen Ishak
Биана Тамими

Biana Tamimi
АктрисаNeera (в титрах: Biana G. Tamimi)
Патрик Элиас

Patrick Elyas
АктёрAden
Жерар Рудольф

Gérard Rudolf
АктёрRhamon
Али Аль Амери

Ali Al Ameri
АктёрMansoor
Адиль Абдельвахаб

Adil Abdelwahab
Актёр
Эрик Груча

Eric Grucza
Актёр
Ике Огут

Ike Ogut
Актёр

Сценаристы

Жанна Розенберг

Jeanne Rosenberg
Сценарист

Продюсеры

Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер
Фред Рус

Fred Roos
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Вечерик

Актриса дубляжа
Михаил Барканов

Актёр дубляжа

Художники

Джо Катсарас

Jo Katsaras
Художница
Эмилия Ру

Emilia Roux
Художница

Монтажёры

Бад С. Смит

Bud S. Smith
Монтажёр

Операторы

Рид Смут

Reed Smoot
Оператор

Композиторы

Уильям Росс

William Ross
Композитор