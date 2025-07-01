Россия: 85 приключений (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Тренировка на высокогорной базе в Дагестане, где начинал свою карьеру чемпион ММА Хабиб Нурмагомедов. Рыбалка в самой большой речной дельте Европы, где можно поймать рыбу весом 70 килограммов. Гонки на собачьих упряжках в самом холодном регионе страны. Это самые нескучные путешествия по России: вместо банальных туристических маршрутов — дикие тропы, неожиданные приключения и древние обычаи самых разных регионов огромной страны.

