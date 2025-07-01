Россия: 85 приключений (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Россия: 85 приключений
8.52023, Россия: 85 приключений
Документальный49 мин18+

Тренировка на высокогорной базе в Дагестане, где начинал свою карьеру чемпион ММА Хабиб Нурмагомедов. Рыбалка в самой большой речной дельте Европы, где можно поймать рыбу весом 70 килограммов. Гонки на собачьих упряжках в самом холодном регионе страны. Это самые нескучные путешествия по России: вместо банальных туристических маршрутов — дикие тропы, неожиданные приключения и древние обычаи самых разных регионов огромной страны.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

