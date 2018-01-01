Wink
Фильмы
Росселлини. Жизнь без сценария
Актёры и съёмочная группа фильма «Росселлини. Жизнь без сценария»

Актёры и съёмочная группа фильма «Росселлини. Жизнь без сценария»

Режиссёры

Андреа Паоло Массара

Андреа Паоло Массара

Andrea Paolo Massara
Режиссёр
Илария Де Лаурентиис

Илария Де Лаурентиис

Ilaria De Laurentiis
Режиссёр
Раффаель Брунетти

Раффаель Брунетти

Raffaele Brunetti
Режиссёр

Актёры

Виничио Маркиони

Виничио Маркиони

Vinicio Marchioni
Актёр
Беппе Чино

Беппе Чино

Beppe Cino
Актёр
Серджо Кастеллитто

Серджо Кастеллитто

Sergio Castellitto
Актёр
Франсуа Трюффо

Франсуа Трюффо

François Truffaut
Актёр
Роберто Росселлини

Роберто Росселлини

Roberto Rossellini
Актёр