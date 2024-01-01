Ромашка-летчица (Мультфильм 2024) смотреть онлайн

Ромашка-летчица
Ромашка-летчица
8.92024, Babaee-ye Ghahreman
Мультфильм80 мин6+

О фильме

Маленькая овечка стремится к главной мечте — летать, как ее кумир Супер Сова. Красочное приключение «Ромашка-летчица» — мультфильм о борьбе с предрассудками и дружбе.

В мире, населенном говорящими животными, лишь птицам позволено управлять самолетами. Но овечка по имени Ромашка не готова с этим смириться. Она с глубокого детства зачитывалась историями о Супер Сове, герое приключенческих журналов, и теперь серьезно задумалась о том, чтобы стать летчицей. Даже ее отец не поддерживает это начинание, но с помощью друзей Ромашка обязательно поступит в летную школу и даже станет участницей большой гонки.

Страна
Турция, Иран
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb