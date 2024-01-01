Ромашка-летчица (Мультфильм 2024) смотреть онлайн

Маленькая овечка стремится к главной мечте — летать, как ее кумир Супер Сова. Красочное приключение «Ромашка-летчица» — мультфильм о борьбе с предрассудками и дружбе.



В мире, населенном говорящими животными, лишь птицам позволено управлять самолетами. Но овечка по имени Ромашка не готова с этим смириться. Она с глубокого детства зачитывалась историями о Супер Сове, герое приключенческих журналов, и теперь серьезно задумалась о том, чтобы стать летчицей. Даже ее отец не поддерживает это начинание, но с помощью друзей Ромашка обязательно поступит в летную школу и даже станет участницей большой гонки.



