Роковая экспедиция (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Ученые едут в сердце древнего острова, где таинственным образом пропала предыдущая экспедиция. Малайзийский хоррор «Роковая экспедиция» — фильм о колдовстве коренного народа, которое сильнее научных притязаний.



Исследовательская экспедиция отправляется на экзотический остров, в местную деревушку. Их миссия — узнать сведения о старинном тотеме, служившем для ритуалов погребения. По легенде, тотем Джерунай устанавливался на тело раба, а к самому предмету приковывали рабыню, которая медленно погибала от жары и истощения. Таков был древний обряд по принесению в жертву в далеком прошлом. Однако местные жители верят, что Джерунай до сих пор жаждет новых душ. Когда группа исследователей пропадает в джунглях неизвестным образом, на ее поиски выдвигаются профессор, который скептически относится к народным верованиям, и молодая женщина-ученая, чьи опасения по мере продвижения вглубь острова только усиливаются.



Смогут ли герои выжить при встрече с колдовской сущностью? Узнаете, если будете смотреть «Роковая экспедиция», фильм 2024 года, доступный онлайн на видеосервисе Wink!

