Родные (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Москва, весна 2020-го. Город закрывают на карантин. Полина понимает, что не сможет провести это время в маленькой однокомнатной квартире с мамой и отчимом. Она находит на Фейсбуке своего родного отца, с которым не виделась уже 10 лет, и едет к нему на время карантина в загородный дом. Теперь им пред�стоит узнать друг друга заново.



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