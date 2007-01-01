Родина или смерть (фильм, 2007) смотреть онлайн

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты.



Становится известно, что в прифронтовой район, ч�ерез лесную болотистую местность переброшена группа подростков–диверсантов из германского диверсионного лагеря, созданного фашистами на оккупированной территории. Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей «врагов народа», не успевшего эвакуироваться. Фашисты посчитали, что обездоленных, лишенных родителей детей, да еще с таким клеймом, легко можно превратить в слепое орудие для свершения различных диверсий. Но расчет их оказался верным лишь отчасти...



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