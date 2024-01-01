Робот по имени Тэо (фильм, 2024) смотреть онлайн

Бывшая учительница пытается вернуть себе родительские права, и в этом ей помогает украденный робот. Фантастическая комедия «Робот по имени Тэо» — фильм о материнской любви и предрассудках, наполненный сатирой на общество.



Недалекое будущее. Роботы стали незаменимыми помощниками людей, проникнув во все сферы жизни. Макс — бывшая учительница, в одиночку воспитывающая дочь и презирающая новые технологии. Она еле сводит концы с концами и решается на дерзкий поступок — украсть робота и продать его на черном рынке. К сожалению, похищенный робот Тэо оказывается настолько устаревшим, что никто не хочет его покупать. Макс неохотно оставляет Тэо себе, но когда она лишается родительских прав, только он готов ей помочь.



