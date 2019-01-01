RideThePlanet. Устюрт. Маунтинбайк (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм российского медиапроекта “RideThePlanet”, снят в сентябре 2019 года в Западном Казахстане и посвящен катанию на горном велосипеде. Съемки проходили в экспедиционном формате в различных районах пустынного плато Устюрт и на побережье Каспийского моря. В съемках приняли участие чемпион России �по даунхиллу Петр Винокуров и один из сильнейших российских велофристайлеров Евгений Курников.



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