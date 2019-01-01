RideThePlanet. Ливиньо. Италия (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм российского медиапроекта “RideThePlanet”, снят в феврале 2019 года в Альпах в высокогорном итальянском регионе Ливиньо и посвящен внетрассовому катанию на лыжах и сноуборде, а также фристайлу. Фильм снят в формате пеших восхождений – скитур и бэккантри, а также с использованием вертолета. В с�ъемках приняли участие сильнейшие российские спортсмены-фрирайдеры, а также члены сборной команды России по фристайлу.



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