RideThePlanet. Ливиньо. Италия
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RideThePlanet. Ливиньо. Италия

RideThePlanet. Ливиньо. Италия (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

9.32019, RideThePlanet. Ливиньо. Италия
Документальные25 мин6+

Сюжет

Фильм российского медиапроекта “RideThePlanet”, снят в феврале 2019 года в Альпах в высокогорном итальянском регионе Ливиньо и посвящен внетрассовому катанию на лыжах и сноуборде, а также фристайлу. Фильм снят в формате пеших восхождений – скитур и бэккантри, а также с использованием вертолета. В съемках приняли участие сильнейшие российские спортсмены-фрирайдеры, а также члены сборной команды России по фристайлу.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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