Рейв (фильм, 2019) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Путешествие в лето 1994 года. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Последняя битва за дружбу и свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения, в центре которого — анархия и ритмичный бит.

