Рейв
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Рейв

Рейв (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Beats
Драма, Музыка97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Путешествие в лето 1994 года. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Последняя битва за дружбу и свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения, в центре которого — анархия и ритмичный бит.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb