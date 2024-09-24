Револьвер (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Бывшая полицейская выходит из тюрьмы и начинает мстить людям, из-за которых она там оказалась. Корейский криминальный триллер «Револьвер» — фильм о женщине, мечтающей добиться справедливости в мире, погрязшем в коррупции.



Ха Суён провела в тюрьме два года. Она сама взяла на себя вину своих коллег, за что ей обещали крупную сумму денег и квартиру в элитном районе Сеула. Однако то, что должно было принести лишь условный срок, обернулось настоящим заключением. Освободившись, Суён быстро понимает, что обещания никто выполнять не собирается. Капитан Лин, с которым она заключала сделку, застрелился, а бывшие сослуживцы ее презирают. Но, заполучив оружие и информацию, Суён отправляется на поиски тех, кто ее предал.



