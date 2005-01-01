Револьвер (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Джейк Грин — везучий азартный игрок. Однажды ночью Джейка, Билли и их третьего брата Джо приглашают на частную игру, где Джейк должен проиграть некоему Дороти Мача — местному криминальному авторитету и владельцу казино. Его все боятся, поэтому он все время выигрывает. Но Джейк в присутствии �криминального босса не робеет: выигрывает все что может, а вдобавок еще и оскорбляет проигравшего. Взбешенный и жаждущий отмщения Дороти «заказывает» Джейка киллеру.



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