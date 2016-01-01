Рев: самый опасный фильм (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Roar: The Most Dangerous Movie Ever Made
Документальные44 мин18+
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Сюжет
В 1970-х годах актриса Типпи Хедрен и еe муж Ноэль Маршалл начали съемки уникальной ленты. На протяжении 10 лет они жили рядом с дикими львами и тиграми. Приключенческая картина вошла в историю кино, как самый опасный фильм. При еe создании пострадало больше 70 членов съемочной группы.
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