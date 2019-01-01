Решала. Нулевые (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жаргал
Бадмацыренов
- АКРежиссёр
Александр
Кузьминов
- КОАктёр
Константин
Озеров
- МКАктёр
Мосэ
Куртанидзе
- ЧААктёр
Чингиз
Аздаев
- ЖБАктёр
Жаргал
Бадмацыренов
- ЕААктёр
Евгений
Аёшин
- ВШАктёр
Вячеслав
Ширяев
- БДАктёр
Бэлик
Дамбаев
- ОПАктёр
Олег
Петелин
- МСАктёр
Максим
Сорочинский
- АЧАктриса
Александра
Чубыкина
- ЖБСценарист
Жаргал
Бадмацыренов
- АКСценарист
Александр
Кузьминов
- ЕЗСценарист
Евгений
Замалиев
- ЕЗПродюсер
Евгений
Замалиев
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- АУПродюсер
Александр
Уваров
- ЕОМонтажёр
Евгений
Очиров
- АСОператор
Артемий
Стрелов