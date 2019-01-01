Решала. Нулевые
Wink
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Решала. Нулевые
9.52019, Решала. Нулевые
Боевики, Драмы84 мин18+

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Решала. Нулевые (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Решала. Нулевые»

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