Река Нева (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Познавательный рассказ о главном украшении Санкт-Петербурга — величественной Неве.



Нева — одна из самых прекрасных и полноводных европейских рек. Лишь она одна берет начало в Ладожском озере, и уже в древние времена стала важной частью судоходства. В частности, она была в�ажной частью пути «из варяг в греки», о котором сейчас знает каждый школьник. Нева стала своеобразным первым проспектом Санкт-Петербурга, и любой путеводитель скажет, что именно она добавляет Северной столице особой притягательности. Но Нева — река непростая. Из-за нее Санкт-Петербург пережил больше 300 наводнений, а каждую зиму по ней ходят ледоколы, борющиеся с коварными «зажорами».



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