Река Нева
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Река Нева (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Река Нева
Документальные24 мин12+
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Сюжет

Познавательный рассказ о главном украшении Санкт-Петербурга — величественной Неве.

Нева — одна из самых прекрасных и полноводных европейских рек. Лишь она одна берет начало в Ладожском озере, и уже в древние времена стала важной частью судоходства. В частности, она была важной частью пути «из варяг в греки», о котором сейчас знает каждый школьник. Нева стала своеобразным первым проспектом Санкт-Петербурга, и любой путеводитель скажет, что именно она добавляет Северной столице особой притягательности. Но Нева — река непростая. Из-за нее Санкт-Петербург пережил больше 300 наводнений, а каждую зиму по ней ходят ледоколы, борющиеся с коварными «зажорами».

Чем прекрасна и опасна река культурной столицы, расскажет фильм «Река Нева» 2013 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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