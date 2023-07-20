6.12022, Run Rabbit Run
Ужасы, Драма95 мин18+
Сара подозревает, что в ее семилетнюю дочь вселился дух давно пропавшей девочки. Хоррор с Сарой Снук
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Реинкарнация. Новая глава фильм смотреть онлайн
О фильме
Звезда «Наследников» Сара Снук в австралийском хорроре о женщине, которая начинает подозревать, что в ее семилетнюю дочь вселился дух ее давно пропавшей сестры. Специалистка по лечению бесплодия Сара готовится отпраздновать седьмой день рождения своей дочери Мии. Отец Сары недавно умер, а ее мать Джоан живет в доме престарелых, страдая от деменции. Сара делает все, чтобы Миа не видела свою бабушку, но девочка все равно утверждает, что скучает по ней. В день рождения Мии на пороге их дома появляется белый кролик. Он сразу же кусает Сару, но Миа остается от него в восторге. Кроме того, девочка просит называть ее Элис — так звали сестру Сары, которая пропала, когда ей тоже было семь лет.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- ССАктриса
Сара
Снук
- ЛЛАктриса
Лили
Латорре
- ДХАктёр
Дэймон
Херриман
- ГСАктриса
Грета
Скакки
- НМАктёр
Нил
Мелвилл
- КСАктриса
Кэтерин
Слэттери
- ХСАктёр
Хьюго
Сойса
- НРАктриса
Наоми
Рукавина
- ДНАктриса
Джорджина
Найду
- МСАктриса
Мориал
Сперим
- ХКСценарист
Ханна
Кент
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ДКПродюсер
Джек
Кристиан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЭБАктриса дубляжа
Эва
Бржезовская
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДДХудожница
Джульетт
Джон
- НММонтажёр
Ник
Мейерс
- МБКомпозитор
Марк
Брэдшоу
- МУКомпозитор
Маркус
Уэйл