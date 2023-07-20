Реинкарнация. Новая глава фильм смотреть онлайн

Звезда «Наследников» Сара Снук в австралийском хорроре о женщине, которая начинает подозревать, что в ее семилетнюю дочь вселился дух ее давно пропавшей сестры. Специалистка по лечению бесплодия Сара готовится отпраздновать седьмой день рождения своей дочери Мии. Отец Сары недавно умер, а ее мать Джоан живет в доме престарелых, страдая от деменции. Сара делает все, чтобы Миа не видела свою бабушку, но девочка все равно утверждает, что скучает по ней. В день рождения Мии на пороге их дома появляется белый кролик. Он сразу же кусает Сару, но Миа остается от него в восторге. Кроме того, девочка просит называть ее Элис — так звали сестру Сары, которая пропала, когда ей тоже было семь лет.

