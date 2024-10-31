Реинкарнация. Демоны желаний (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

В попытках вылечить жену от рака, мужчина решается провести пугающий ритуал с непредсказуемыми последствиями. «Реинкарнация. Демоны желаний» (2024) — хоррор о семейной трагедии, превратившейся в кошмар.



У Мэтта и Клэр все еще впереди: они любят друг друга, молоды и полны надежд. Но их планы рушатся, когда у Клэр диагностируют рак на поздней стадии. Жить ей осталось немного, и Мэтт готов пойти на крайние меры. Таинственный незнакомец предлагает ему решение: он дает Мэтту мешок, наполненный черной магией. Это ключевая часть пугающего ритуала, после которого Мэтту три дня нужно следовать трем правилам: не смотреть на мешок, не трогать его и не разговаривать с ним. Однако выполнить их оказывается не так просто.



Что ждет Мэтта и Клэр, когда в их доме поселится зло, расскажет фильм «Реинкарнация. Демоны желаний»


