Развод Надера и Симин (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Jodaeiye Nader az Simin
Драма117 мин18+
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О фильме
Супруги Надер и Симин решили уехать из Ирана в поисках лучшей жизни. Но в один момент Надер все-таки решает остаться рядом со своим отцом, страдающим болезнью Альцгеймера. Симин подает на развод в надежде уехать с их 11-летней дочерью, но судебное решение оказывается не в ее пользу. Дочь, тем временем, надеется, что мама одумается и вернется.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb