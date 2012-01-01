Разомкнутый круг
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Разомкнутый круг

Разомкнутый круг (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.02012, The Broken Circle Breakdown
Драмы, Мелодрамы107 мин12+

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Сюжет

Дидье играет в группе на банджо, живет в трейлере в бельгийской деревне и боготворит Америку как «землю свободы». Элис - владеет тату-салоном. Однажды они влюбляются с первого взгляда.

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Информация

Страна
Бельгия, Нидерланды
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разомкнутый круг»

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