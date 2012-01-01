Разомкнутый круг (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.02012, The Broken Circle Breakdown
Драмы, Мелодрамы107 мин12+
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Сюжет
Дидье играет в группе на банджо, живет в трейлере в бельгийской деревне и боготворит Америку как «землю свободы». Элис - владеет тату-салоном. Однажды они влюбляются с первого взгляда.
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Информация
СтранаБельгия, Нидерланды
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ФвРежиссёр
Феликс
ван Гронинген
- ЙХАктёр
Йохан
Хелденберг
- Актриса
Верле
Батенс
- НКАктриса
Нелл
Каттриссе
- ГВАктёр
Герт
Ван Рампельберг
- НДАктёр
Нилс
Де Кастер
- РКАктёр
Робби
Клейрен
- БХАктёр
Берт
Хейсентрейт
- ЯБАктёр
Ян
Бейвут
- ССАктриса
Софи
Сенте
- РБАктриса
Рут
Бекманс
- ШВСценарист
Шарлотта
Вандермерш
- ЙХСценарист
Йохан
Хелденберг
- МДСценарист
Мике
Доббелс
- КЙСценарист
Карл
Йос
- ДИПродюсер
Дирк
Импенс
- АХПродюсер
Арнольд
Хесленфельд
- КРХудожник
Курт
Риголле
- НЛМонтажёр
Нико
Лёнен