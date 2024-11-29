Разбой 2. Новая глава (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Милиция Бишкека охотится за бандой жестоких грабителей, готовых убивать ради наживы. Фильм «Разбой 2. Новая глава» — криминальная драма из Кыргызстана, ставшая национальным хитом.



Асхата, освободившегося из тюрьмы, встречает брат-милицейский Куба. Бывший заключенный надеется, что больше не попадет за решетку и уедет за границу, но перед этим хочет провернуть прибыльное дельце. Тем временем сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана все чаще сталкиваются с разбоем на улицах. Самая печально известная банда не чурается убивать своих жертв, но ей раз за разом удается скрываться. Оперативник по имени Айбек под напором начальства начинает расследование, которое должно положить конец беспределу.



К чему это приведет,узнаете из фильма «Разбой 2. Новая глава» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

