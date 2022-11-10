Разбитая земля (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Современный аргентинский вестерн с Наталией Орейро – о палеонтологинях, которым придется забыть о своих разногласиях, объединившись перед общим врагом. Карлота – опытная ученая в сфере палеонтологии. Уже 10 лет она работает над проектом, вызывающим сомнения у коллег – Карлота утверждает, что обнаружила останки грифона. Чтобы проконтролировать ее работу, в лагерь приезжает Констанца, выпускница палеонтологического университета, которой нужно проверить проект на предмет неоправданных трат и расхождений в отчетах. Напряженная обстановка накаляется еще больше, когда туда прибывает Фредди, третий палеонтолог, преследующий свои цели. К чему на самом деле стремится Карлота и чем опасен Фредди – узнаете из фильма «Разбитая земля», посмотрев его онлайн на Wink.
Рейтинг
- ММАктриса
Мерседес
Моран
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- ДВАктёр
Диего
Веласкес
- АЛАктёр
Альберто
Леива
- ПВАктёр
Пабло
Веласкес
- АААктёр
Альвин
Асторга
- МГАктёр
Мариано
Грассо
- ХПАктёр
Хорхе
Прадо
- ХСАктёр
Хиампаоло
Сама
- МЛСценарист
Мариано
Льинас
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Галли
- ГДХудожник
Гонсало
Дельгадо
- МТХудожница
Моника
Тоски
- ПБМонтажёр
Пабло
Барбиери Каррера
- РСОператор
Рамиро
Сивита