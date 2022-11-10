Разбитая земля
Wink
Фильмы
Разбитая земля
7.22021, Las Rojas
Драма88 мин18+

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Разбитая земля (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Современный аргентинский вестерн с Наталией Орейро – о палеонтологинях, которым придется забыть о своих разногласиях, объединившись перед общим врагом. Карлота – опытная ученая в сфере палеонтологии. Уже 10 лет она работает над проектом, вызывающим сомнения у коллег – Карлота утверждает, что обнаружила останки грифона. Чтобы проконтролировать ее работу, в лагерь приезжает Констанца, выпускница палеонтологического университета, которой нужно проверить проект на предмет неоправданных трат и расхождений в отчетах. Напряженная обстановка накаляется еще больше, когда туда прибывает Фредди, третий палеонтолог, преследующий свои цели. К чему на самом деле стремится Карлота и чем опасен Фредди – узнаете из фильма «Разбитая земля», посмотрев его онлайн на Wink.

Страна
Аргентина, Уругвай
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb