Райза (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В холодный зимний день молодая женщина из деревни отправляется в город, в котором она раньше никогда не была. Там она надеется найти то, что изменит еe будущее.

На рассвете Раиса приходит на автобусную остановку. Долгий путь приводит еe в город, в дом незнакомца. Роковое путешествие в н�еизвестность. Дверь открывает пожилая женщина. Вас приглашали? Могли бы хотя бы позвонить. Платить не надо, это бесплатно.Но Раису ставят в лист ожидания. Перед нами тщательно продуманное, глубоко проницательное изображение решающего момента в жизни выжившего.



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