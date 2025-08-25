Рай (фильм, 1982) смотреть онлайн

Фильм«Рай»—это приключенческая мелодрама онеожиданном спасении, которое становится началом путешествия кбольшой ичистой любви.



Юная англичанка Сара иамериканец Дэвид оказываются единственными выжившими после нападения банды работорговца Шакала накараван. Вынужденные странствовать попустыне, они обнаруживают скрытый оазис, кажущийся идеальным убежищем. Постепенно взаимная поддержка перерастает всильное чувство, однако опасность влице преследующего ихШакала продолжает угрожать идиллии...



Смотреть«Рай»стоит ради того, чтобы увидеть, как всамых суровых условиях рождается любовь. История Сары иДэвида напоминает, что даже вмире, полном опасностей, можно найти уголок покоя исчастья.

