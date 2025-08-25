Рай (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Paradise
Мелодрама, Приключения18+
О фильме
Фильм«Рай»—это приключенческая мелодрама онеожиданном спасении, которое становится началом путешествия кбольшой ичистой любви.
Юная англичанка Сара иамериканец Дэвид оказываются единственными выжившими после нападения банды работорговца Шакала накараван. Вынужденные странствовать попустыне, они обнаруживают скрытый оазис, кажущийся идеальным убежищем. Постепенно взаимная поддержка перерастает всильное чувство, однако опасность влице преследующего ихШакала продолжает угрожать идиллии...
Смотреть«Рай»стоит ради того, чтобы увидеть, как всамых суровых условиях рождается любовь. История Сары иДэвида напоминает, что даже вмире, полном опасностей, можно найти уголок покоя исчастья.
СтранаКанада
ЖанрПриключения, Мелодрама
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- СГРежиссёр
Стюарт
Гиллард
- НВАктёр
Нил
Випонд
- ФКАктриса
Фиби
Кейтс
- ТТАктёр
Тувиа
Тави
- ДРАктёр
Джерри
Розен
- РКАктёр
Ричард
Кёрнок
- АМАктриса
Авива
Маркус
- ЙШАктёр
Йосси
Шиллоах
- РХАктриса
Рики
Халфон
- ШДАктриса
Шошана
Доар
- ВЭАктёр
Вилли
Эймс
- СГСценарист
Стюарт
Гиллард
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Рот
- ХЛПродюсер
Ховард
Липсон
- ВГПродюсер
Венди
Грин
- РЛПродюсер
Роберт
Лантош
- КБХудожник
Клод
Боннире
- ДГХудожница
Джули
Гэнтон
- МДХудожница
Мэри
Джейн МакКарти
- ХТМонтажёр
Ховард
Террилл
- ПХКомпозитор
Пол
Хофферт