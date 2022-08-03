Равель: Вальс
Равель: Вальс

Равель: Вальс (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.62019, Равель: Вальс
Концерты15 мин0+
В конце 1919 года Равель закончил фортепианный эскиз «Вальса» и в начале января приступил к его оркестровке. Наибольшим успехом это сочинение Равеля пользовалось и продолжает пользоваться на симфонической эстраде.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг