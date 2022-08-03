Рахманинов: «Симфонические танцы» (фильм, 2019) смотреть онлайн

Рахманинов: «Симфонические танцы»
Рахманинов: «Симфонические танцы»

Концерты37 мин0+
Оркестровая сюита в трех частях, завершенная Рахманиновым в 1940 году. Симфонические танцы — последнее произведение композитора. В Симфонических танцах слышны мотивы из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок», а также мотивы церковной музыки.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
37 мин / 00:37

