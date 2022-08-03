Рафаэль. Добрый гений (фильм, 2020) смотреть онлайн

Зрителя ждeт вдохновляющее путешествие по Италии Рафаэля: от Перуджи, где он был учеником великого Перуджино, до Флоренции, где он общался с Да Винчи и Микеланджело. Мы побываем в Палаццо Корсини, а потомки заказчиков, с которыми работал Рафаэль, откроют для нас двери своих дворцов, находящихся в частном владении. Далее — Рим, где по заказу Папы Рафаэль создал грандиозные Станцы в Ватикане. Изучим и не столь известные его шедевры — например, роспись в церкви Сант-Элиджо-дельи-Орефичи и росписи фасада Палаццо Спада. Путешествие продолжится в Санкт-Петербурге, где в Эрмитаже хранятся несколько шедевров «принца искусств» из Урбино.

