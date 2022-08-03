Работа без авторства (фильм, 2018) смотреть онлайн

В музейном зале мальчик стоит перед картинами, которые в нацистской Германии уже назвали «дегенеративным искусством». Он смотрит — и запоминает этот взгляд навсегда. Драма «Работа без авторства» — фильм, в основу которого легла биография немецкого художника Герхарда Рихтера.



Детство и юность Курта Барнерта прошли сначала в нацистской Германии, а затем в ГДР. Власти обеих стран требовали простого: не видеть лишнего и рисовать «как положено». В жизни юноши есть несколько поворотных событий: та самая выставка в Дрездене; учеба, где соцреализм выдается за единственно верный стиль; и любовь к Элли — девушке, чьим отцом оказывается уважаемый врач профессор Зеебанд. Тестю не нравится Курт, более того — он считает его генетически неполноценным. А еще у доктора есть давний секрет, который связывает историю обеих семей, пусть даже герои поначалу этого не понимают.



Смотреть «Работу без авторства» 2018 года — как разбирать старый фотоальбом, где кадры сначала кажутся случайными, а потом внезапно складываются в один болезненно точный рисунок. Зрители и критики тепло приняли картину режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка — фильм завоевал две награды на Венецианском кинофестивале, а также получил две номинации на «Оскар».

