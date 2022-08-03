Эксцентричный изобретатель Кевин отправляется на экзотический остров и оставляет свою дочь Джорджину, пса Тимми и трех племянников под присмотром соседки. Сначала подростки не ладят между собой, но, узнав, что Кевин в опасности, решают отправиться на его поиски. Приключения начинаются!

