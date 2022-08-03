Пятеро друзей (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, Fünf Freunde
Семейный, Детектив88 мин6+
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О фильме
Эксцентричный изобретатель Кевин отправляется на экзотический остров и оставляет свою дочь Джорджину, пса Тимми и трех племянников под присмотром соседки. Сначала подростки не ладят между собой, но, узнав, что Кевин в опасности, решают отправиться на его поиски. Приключения начинаются!
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ММРежиссёр
Майк
Марзук
- ВЭАктриса
Валерия
Эйсенбарт
- КОАктёр
Квирин
Оеттл
- ЮШАктёр
Юстус
Шлингенсипен
- Актриса
Нееле-Мари
Никель
- КАктёр
Коффи
- АКАктриса
Аня
Клинг
- МФАктёр
Михаэль
Фиц
- Актёр
Армин
Роде
- Актёр
Йохан
фон Бюлов
- Актёр
Анатоль
Таубман
- ЭБСценарист
Энид
Блайтон
- Продюсер
Ева
Карлстрём
- АУПродюсер
Андреас
Ульмке-Смитон
- ТХМонтажёр
Тобиас
Хаас
- БЯОператор
Бернхард
Яспер
- ВДКомпозитор
Вольфрам
Де Марко