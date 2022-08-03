Пятеро друзей
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Детям
Пятеро друзей

Пятеро друзей (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Fünf Freunde
Семейный, Детектив88 мин6+

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О фильме

Эксцентричный изобретатель Кевин отправляется на экзотический остров и оставляет свою дочь Джорджину, пса Тимми и трех племянников под присмотром соседки. Сначала подростки не ладят между собой, но, узнав, что Кевин в опасности, решают отправиться на его поиски. Приключения начинаются!

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb